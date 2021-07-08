На месте крушения самолета на Камчатке приступили к работе водолазы

К месту идет специальное судно, так как часть обломков находится в море.

В Минтрансе РФ подтвердили информацию о том, что в катастрофе пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке выживших нет.

Между тем, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможные причины катастрофы Ан-26.

