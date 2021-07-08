На месте крушения самолета на Камчатке приступили к работе водолазы
Водолазы приступили к работе на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Камчатского авиационного предприятия Сергея Горба.
К месту идет специальное судно, так как часть обломков находится в море.
В Минтрансе РФ подтвердили информацию о том, что в катастрофе пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке выживших нет.
Между тем, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможные причины катастрофы Ан-26.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- На месте крушения самолета на Камчатке приступили к работе водолазы
- Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити
- Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности
- Россия построит уникальный телескоп
- Раскрыты подробности мощного взрыва в порту Дубая
- Англия в овертайме побеждает Данию и выходит в финал Евро-2020
- «Дельта» стала доминирующей мутацией коронавируса в США
- Торговое судно взорвалось в порту Дубая
- В Британии число заражений COVID-19 превысило 30 тысяч впервые с января
- Определены все полуфиналисты Уимбилдона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru