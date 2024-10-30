Самолёт Москва – Анталья вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за неисправности, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

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В полете экипаж подал сигнал о неисправностях. Предварительно, речь шла о проблемах с датчиком вентиляции в кабине пилота.

Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Ранее вертолёт Ми-8Т совершил экстренную посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края из-за технической неисправности, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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