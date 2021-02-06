Самолёт Москва — Амстердам приземлился в Шереметьеве

«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 (мск) совершил посадку в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме», — заявил представитель «Аэрофлота».

Дёмин подтвердил, что причиной возвращения лайнера в московский аэропорт стали проблемы с радиосвязью, сообщает RT.

Ранее стало известно, что самолет развернулся над Тверской областью и возвращается в «Шереметьево» из-за неполадок в радиосвязи.

