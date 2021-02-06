Самолёт Москва — Амстердам приземлился в Шереметьеве

Самолет «Афэрофлота», выполнявший рейс Москва — Амстердам, без происшествий приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» после сигнала тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российской авиакомпании Михаила Дёмина.

Вылетевший из «Шереметьево» самолет подал сигнал тревоги

«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 (мск) совершил посадку в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме», — заявил представитель «Аэрофлота».

Дёмин подтвердил, что причиной возвращения лайнера в московский аэропорт стали проблемы с радиосвязью, сообщает RT.

Ранее стало известно, что самолет развернулся над Тверской областью и возвращается в «Шереметьево» из-за неполадок в радиосвязи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаШереметьевоСамолеты
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