Самолёт, летевший в Симферополь, вынужденно сел в ростовском аэропорту

Самолёт, летевший в Симферолполь из Москвы, вынужденно сел в ростовском аэропорту. Он приземлился в в аэропорту Платов по запросу командира экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Ранее стало известно, что пассажирский самолёт, который следовал из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани. Это произошло после того, как пассажиру стало плохо. Его отправили в больницу.


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ФОТО: РИА Новости
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