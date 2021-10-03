Самолёт, летевший в Симферополь, вынужденно сел в ростовском аэропорту
3 октября 202113:28
Самолёт, летевший в Симферолполь из Москвы, вынужденно сел в ростовском аэропорту. Он приземлился в в аэропорту Платов по запросу командира экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт, который следовал из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани. Это произошло после того, как пассажиру стало плохо. Его отправили в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru