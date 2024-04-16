Самолёт из Калининграда в Москву аварийно сел в Санкт-Петербурге

Самолёт, летевший из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за технической неисправности

В ведомстве уточнили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность. На борту лайнера находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа, обошлось без пострадавших.

«По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», - отмечается в сообщении.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск - Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
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