Самолёт из Калининграда в Москву аварийно сел в Санкт-Петербурге
Самолёт, летевший из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
В ведомстве уточнили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность. На борту лайнера находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа, обошлось без пострадавших.
«По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», - отмечается в сообщении.
Ранее пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск - Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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