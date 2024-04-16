Самолёт из Калининграда в Москву аварийно сел в Санкт-Петербурге

Уровень воды в Тоболе в населённых пунктах у Кургана превысил 10 метров Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана на фоне обострения на Ближнем Востоке Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине Вышел первый трейлер «Волшебника Изумрудного города»