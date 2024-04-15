Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за технической неисправности

Самолет, следовавший из Красноярска в Туру, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Следователи начали проверку после инцидента, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 15 апреля с самолетом АТР.

«Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — указали в следственном управлении.

Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее следовавший из Сочи пассажирский Airbus A-320 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетКрасноярск

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