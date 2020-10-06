Самолёт готовится к посадке в «Пулково» из-за неисправности

После обнаруженной неисправности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что речь идёт о технической неисправности передней стойки шасси.

Посадка борта ожидается в ближайшее время. Все силы силы аэропорта приведены в полную готовность, подчеркивает ТАСС.