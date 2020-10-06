Самолёт готовится к посадке в «Пулково» из-за неисправности
После обнаруженной неисправности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что речь идёт о технической неисправности передней стойки шасси.
Посадка борта ожидается в ближайшее время. Все силы силы аэропорта приведены в полную готовность, подчеркивает ТАСС.
Напомним, в конце сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области. Об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона, пишет РИА Новости.
Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ отмечал, что самолёт «Бекас-103» упал рядом с деревней Дружба. На место ЧП выехали спасатели.
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