Самолёт готовится к посадке в «Пулково» из-за неисправности

После обнаруженной неисправности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что речь идёт о технической неисправности передней стойки шасси.

Посадка борта ожидается в ближайшее время. Все силы силы аэропорта приведены в полную готовность, подчеркивает ТАСС.

Военно-транспортный самолет США Hercules аварийно сел в Одессе

Напомним, в конце сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области. Об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона, пишет РИА Новости.

Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ отмечал, что самолёт «Бекас-103» упал рядом с деревней Дружба. На место ЧП выехали спасатели.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПулковоАварийная ПосадкаСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры