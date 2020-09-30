Военно-транспортный самолет США Hercules аварийно сел в Одессе

В Одессе совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет США. Речь идёт о С-130 Hercules, сообщает украинское издание «Думская». По предварительным данным, у машины произошёл отказ двигателя.

Уточняется, что военный авиа-грузовик вылетел в Одессу с американской авиабазы Ramstein в Германии, расположенной на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

В полете у него возникли проблемы с одним из четырех турбореактивных двигателей, который пришлось выключить. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы. Для С-130 такая неполадка обычно не представляет серьёзной проблемы.

