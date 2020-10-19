Самолет, вылетевший из Москвы, экстренно сел в Ханты-Мансийске

Самолет, совершавший полёт из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной этого стало ухудшившееся самочувствие одной из пассажирок. Она почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, пишет РИА Новости.

Как отметили врачи, прибывшие на место ЧП, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Помощь медиков, оказанная женщине, позволила пассажирке продолжить полет.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.

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В начале октября стало известно, что после обнаруженной неисправности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что речь идёт о технической неисправности передней стойки шасси.

Посадка борта ожидается в ближайшее время. Все силы силы аэропорта приведены в полную готовность, подчеркивает ТАСС.


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ФОТО: pixabay.com
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