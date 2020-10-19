Самолет, вылетевший из Москвы, экстренно сел в Ханты-Мансийске

Самолет, совершавший полёт из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной этого стало ухудшившееся самочувствие одной из пассажирок. Она почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, пишет РИА Новости.

Как отметили врачи, прибывшие на место ЧП, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Помощь медиков, оказанная женщине, позволила пассажирке продолжить полет.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.