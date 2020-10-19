Самолет, вылетевший из Москвы, экстренно сел в Ханты-Мансийске
Самолет, совершавший полёт из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной этого стало ухудшившееся самочувствие одной из пассажирок. Она почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, пишет РИА Новости.
Как отметили врачи, прибывшие на место ЧП, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Помощь медиков, оказанная женщине, позволила пассажирке продолжить полет.
По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.
В начале октября стало известно, что после обнаруженной неисправности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что речь идёт о технической неисправности передней стойки шасси.
Посадка борта ожидается в ближайшее время. Все силы силы аэропорта приведены в полную готовность, подчеркивает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Вакцину «Спутник V» будут производить в четырех зарубежных странах
- Медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей
- Новак: выпуск вакцин от COVID-19 положительно повлияет на стоимость нефти
- Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве
- Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru