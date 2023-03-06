Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета, работа воздушной гавани была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел утром 6 марта со следовавшим в Архангельск самолетом авиакомпании «Северсталь», пишет РИА ФАН.

«Выкатывание произошло при попытке взлета. Пострадавших нет, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 09:30», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при внешнем осмотре повреждений самолета не обнаружили, воздушное судно решили эвакуировать за пределы ВПП. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне стратегический ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных метеоусловий, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:СамолетМурманск
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