Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге
6 марта 202300:01
Российский Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщает РБК со ссылкой на собеседника в транспортном комплексе города.
Решение об этом было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Посадка ракетоносца-бомбардировщика не была аварийной. Самолет произвел успешную посадку.
Ранее два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате аварии самолета при посадке в Мурманской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru