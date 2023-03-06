Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Российский Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщает РБК со ссылкой на собеседника в транспортном комплексе города.

Два российских Ту-22М3 патрулировали воздушное пространство Белоруссии

Решение об этом было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Посадка ракетоносца-бомбардировщика не была аварийной. Самолет произвел успешную посадку.

Ранее два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате аварии самолета при посадке в Мурманской области.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСамолетыТу-22м3
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