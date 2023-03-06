Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Решение об этом было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Посадка ракетоносца-бомбардировщика не была аварийной. Самолет произвел успешную посадку.

Ранее два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате аварии самолета при посадке в Мурманской области.

