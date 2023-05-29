Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке

Летевший в Санкт-Петербург самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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Инцидент произошел с рейсом авиакомпании Nordwind, отмечает RT.

«По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы», — указали в аэропорту.

На борту находились 157 пассажиров, пишет РИА ФАН. Никто не пострадал.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, во время буксировки к месту взлета самолет выехал за край взлетной полосы левой стойкой шасси. Воздушное судно осело, экипаж по инструкции запретил продолжать транспортировку с пассажирами. Начата доследственная проверка по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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