Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края.
«На борту самолета находилось 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних», - уточняется в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала, сообщает телеграм-канал "Короче, Красноярск".
Ранее в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского при рулении за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт Ан-26, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru