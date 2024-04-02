Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края.

«На борту самолета находилось 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних», - уточняется в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, сообщает телеграм-канал "Короче, Красноярск".

Ранее в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского при рулении за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт Ан-26, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:ПрокуратураКрасноярский КрайСамолёт

Горячие новости

Все новости

партнеры