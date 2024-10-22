Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
22 октября 202421:52
В международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации.
«В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов», — добавили в пресс-службе авиагавани.
Ранее в казанском аэропорту для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения. В связи с этим гавань не принимала и не отправляла рейсы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru