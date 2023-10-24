Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Перми
Самолет компании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Большое Савино» в Перми, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Инцидент произошел 24 октября в 06:30 (04:30 мск).
«Рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 186 человек и 6 членов экипажа. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.
Пассажиров доставили в аэровокзал. Как сообщили в аэропорту, наземные службы решают вопрос об эвакуации самолета на стоянку. «Большое Савино» временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.
Ранее неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу петербургского аэропорта Пулково, сорвав приземление нескольких самолетов, напоминает телеканал «360».
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