Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми

«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — указано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Борт не получил видимых повреждений, в ближайшее время его отбуксируют на стоянку.

Ранее самолет российской авиакомпании Red Wings на десять часов задержался в аэропорту Бухары из-за технических неполадок, напоминает RT.

