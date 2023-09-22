Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
Летевший из турецкой Антальи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми. Об этом сообщили в пермском аэропорту.
«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — указано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Борт не получил видимых повреждений, в ближайшее время его отбуксируют на стоянку.
Ранее самолет российской авиакомпании Red Wings на десять часов задержался в аэропорту Бухары из-за технических неполадок, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru