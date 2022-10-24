Источник: Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели
Попадание в двигатели двух чаек стало причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным агентства, птицы попали в двигатели во время взлета самолета, что привело к возгоранию и крушению Су-34.
«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — рассказал собеседник ТАСС.
17 октября в российском Минобороны заявляли, что отечественный
Истребитель-бомбардировщик Су-34 17 октября упал в Ейске рядом с жилым девятиэтажным домом, многоэтажка загорелась, напоминает «Свободная пресса». По данным местных властей, в результате происшествия погибли 15 человек, 43 пострадали, пишет Газета.ру. Следствие в качестве основной версии крушения Су-34 рассматривало техническую неисправность.
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