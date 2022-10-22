Самолет врезался в многоквартирный дом в США
Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин (штат Нью-Гэмпшир) в США, пассажиры погибли. Об этом сообщила администрация города в соцсетях.
«Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли», - отмечается в заявлении властей.
Сколько человек находилось на борту самолета, не уточняется.
Данные о происшествии переданы в американское Федеральное управление гражданской авиации.
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