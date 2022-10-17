«Черный дым и горящий дом»: Истребитель Су-34 упал на девятиэтажку в Ейске

В городе Ейске Краснодарского края в понедельник вечером разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Самолет врезался в жилой дом, летчики катапультировались, При этом МЧС сообщает о двух погибших и 15 раненых.



По данным Минобороны РФ, Су-34 должен был выполнить учебно-тренировочный полет и потерпел крушение после взлета с военного аэродрома Южного военного округа.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», - отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации и уже дал поручения.

«Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск»,- сообщили в пресс-службе Кремля.

Кондратьев ранее подтвердил, что выехал на место крушения.

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», - написал он в Telegram в 19:00 мск.

По данным МЧС Краснодарского края, самолет врезался в девятиэтажку. По состоянию на 18:30, горели этажи с первого по пятый.

«Площадь пожара составляет 2000 м.кв», - отметили в ведомстве.

Пока официально подтверждена гибель двух человек.

«Два человека погибли и 15 госпитализированы», - сообщили около 20:00 в МЧС.

Между тем, очевидцы публикуют в соцсетях фото пожара. Один из них утверждает, что в доме «разорвало квартиры», а девушка из соседнего дома говорит, что «все вокруг в черном дыму».

Губернатор Кондратьев уточнил в 19:25 мск, что «предварительно пострадало 17 квартир».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске, а военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку.

По данным СМИ, на Ейском аэродроме располагался 959-й учебный авиаполк, а также 959-й бомбардировочный полк 1-й гвардейской Сталинградской, Свирской смешанной авиадивизии из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

Этот город находится на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря почти напротив Мариуполя.

