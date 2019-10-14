Самолет вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Авиалайнер, вылетевший из Москвы в Лондон, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево через 30 минут. Об этом сообщил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, который находился на борту этой машины.

Как передает RT, через полчаса полёта в салоне послышался механический звук, после чего командир воздушного судна сообщил о решении вернуться в аэропорт отправления. Посадка прошла в штатном режиме.

По предварительным сведениям, лайнер «Аэрофлота» Airbus A-321 вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя. Всего на борту находились около 120 человек.

