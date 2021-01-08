Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за отказа двигателя
8 января 202108:44
Пассажирский самолет авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся и Новосибирска в Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что на борту лайнера АТР-72 находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Воздушное судно удалось посадить без повреждений, пострадавших нет.
Сургутская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru