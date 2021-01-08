Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся и Новосибирска в Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что на борту лайнера АТР-72 находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Воздушное судно удалось посадить без повреждений, пострадавших нет.

СМИ: самолет из Лейпцига готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде

Сургутская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.



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