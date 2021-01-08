Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся и Новосибирска в Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что на борту лайнера АТР-72 находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Воздушное судно удалось посадить без повреждений, пострадавших нет.