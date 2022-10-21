Самолет в Казани при взлете столкнулся с зайцем
Самолет в аэропорту Казани при взлете насмерть задавил зайца. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, ведомство после этого приступило к проверке безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на пятницу в международном аэропорту «Казань». О столкновении воздушного судна с животным на взлетно-посадочной полосе стало известно после взлета Airbus 321, выполнявшего рейс Казань - Худжанд.
Самолет штатно продолжил полет. На безопасность движения воздушных судов происшествие никак не повлияло.
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