Самолет в Казани при взлете столкнулся с зайцем

Самолет в аэропорту Казани при взлете насмерть задавил зайца. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, ведомство после этого приступило к проверке безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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По данным следствия, инцидент произошел в ночь на пятницу в международном аэропорту «Казань». О столкновении воздушного судна с животным на взлетно-посадочной полосе стало известно после взлета Airbus 321, выполнявшего рейс Казань - Худжанд.

Самолет штатно продолжил полет. На безопасность движения воздушных судов происшествие никак не повлияло.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АэропортКазань
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