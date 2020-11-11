Самолет в Казахстане столкнулся со стаей птиц

На борту находились 115 человек, никто не пострадал.

Авиаперевозчик подчеркнул, что с птицами на данный момент в аэропортах Казахстана большая проблема. Между тем, командира воздушного судна Ивана Карповича SCAT планирует представить к награждению медалью.

Накануне пассажирский самолёт SSJ-100 штатно сёл в аэропорту Шереметьево в Москве после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщает RT.

