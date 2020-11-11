Самолет в Казахстане столкнулся со стаей птиц
Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц сразу после вылета из города Атырау на западе Казахстана. Лайнер направлялся в Нур-Султан.
ЧП случилось накануне вечером. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет при наборе высоты столкнулся со стаей гусей или уток. После этого командир судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме спустя 12 минут после вылета.
На борту находились 115 человек, никто не пострадал.
Авиаперевозчик подчеркнул, что с птицами на данный момент в аэропортах Казахстана большая проблема. Между тем, командира воздушного судна Ивана Карповича SCAT планирует представить к награждению медалью.
Накануне пассажирский самолёт SSJ-100 штатно сёл в аэропорту Шереметьево в Москве после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщает RT.
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