Самолет с рейсом Баку-Москва столкнулся со стаей птиц
Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Москва, вернулся в азербайджанскую столицу после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что решение о возвращении в аэропорт вылета принял капитан экипажа самолета.
Посадка была совершена благополучно в 20.56 по местному времени (19:56 мск). Пассажиры будут отправлены в российскую столицу другим рейсом.
Накануне сообщалось о самолете Embraer EMB-170/175 авиакомпании «Сибирь-S7», который был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирск в связи с заклинившими закрылками.
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