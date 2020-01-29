Самолет с рейсом Баку-Москва столкнулся со стаей птиц

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Москва, вернулся в азербайджанскую столицу после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что решение о возвращении в аэропорт вылета принял капитан экипажа самолета.

Посадка была совершена благополучно в 20.56 по местному времени (19:56 мск). Пассажиры будут отправлены в российскую столицу другим рейсом.

Накануне сообщалось о самолете Embraer EMB-170/175 авиакомпании «Сибирь-S7», который был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирск в связи с заклинившими закрылками.





