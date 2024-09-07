СМИ: Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

Рейс из Турции должен был сесть в Грозном, но что-то пошло не так. Пилоты начали снижение на закрытую взлетно-посадочную полосу (ВПП), которую еще строят.



К счастью, экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, едва не коснувшись земли. Со второй попытки посадка прошла штатно, никто не пострадал.

Позже в Utair опровергли эту информацию и заявили, что распространяемое в сети видео - это старая съемка, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

Ранее летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

