СМИ: Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне, пишут Telegram-каналы.

Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии

Рейс из Турции должен был сесть в Грозном, но что-то пошло не так. Пилоты начали снижение на закрытую взлетно-посадочную полосу (ВПП), которую еще строят.

К счастью, экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, едва не коснувшись земли. Со второй попытки посадка прошла штатно, никто не пострадал.

Позже в Utair опровергли эту информацию и заявили, что распространяемое в сети видео - это старая съемка, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

Ранее летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:ЧечняСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры