СМИ: Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне
Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне, пишут Telegram-каналы.
Рейс из Турции должен был сесть в Грозном, но что-то пошло не так. Пилоты начали снижение на закрытую взлетно-посадочную полосу (ВПП), которую еще строят.
К счастью, экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, едва не коснувшись земли. Со второй попытки посадка прошла штатно, никто не пострадал.
Позже в Utair опровергли эту информацию и заявили, что распространяемое в сети видео - это старая съемка, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.
Ранее летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru