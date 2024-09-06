Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии

Самолет Ан-2 сел на берег в нескольких метрах от туристов в Якутии. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Air India

Отдыхающие устроили пикник, расположившись на каменистом берегу. Позже они заметили самолет, который несся прямо на них. К счастью, пилот успел маневрировать и посадить воздушное судно неподалеку от туристов, уведя самолет в дрифт. Видео эпичной посадки публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Теперь экипаж проверит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Епанчинцев Евгений
ТЕГИ:СамолетыЯкутия

Горячие новости

Все новости

партнеры