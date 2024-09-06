Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии
Самолет Ан-2 сел на берег в нескольких метрах от туристов в Якутии. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
Отдыхающие устроили пикник, расположившись на каменистом берегу. Позже они заметили самолет, который несся прямо на них. К счастью, пилот успел маневрировать и посадить воздушное судно неподалеку от туристов, уведя самолет в дрифт. Видео эпичной посадки публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Теперь экипаж проверит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru