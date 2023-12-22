Самолет «Уральских авиалиний» экстеренно сел в Сургуте

В управлении на транспорте МВД России по УрФО уточнили, что инцидент произошёл вечером 21 декабря. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

«По предварительным данным, какой-либо криминальной составляющей в этой истории нет, мужчину госпитализировали в одну из местных больниц», – говорится в сообщении.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что в настоящее время с пассажиром всё в порядке.

Ранее вертолёт Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае из-за технических неполадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

