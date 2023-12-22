Самолет «Уральских авиалиний» экстеренно сел в Сургуте
Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Сургуте (ХМАО), сообщает РИА Новости.
В управлении на транспорте МВД России по УрФО уточнили, что инцидент произошёл вечером 21 декабря. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.
«По предварительным данным, какой-либо криминальной составляющей в этой истории нет, мужчину госпитализировали в одну из местных больниц», – говорится в сообщении.
В «Уральских авиалиниях» добавили, что в настоящее время с пассажиром всё в порядке.
Ранее вертолёт Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае из-за технических неполадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru