Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Сочи
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из израильской столицы, аварийно приземлился в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет совершил посадку со второго захода. Отмечается, что обошлось без пострадавших. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
На борту находилось 160 пассажиров. Как сообщает РБК, причиной произошедшего стало разрушение пневматика левого основного колеса.
Напомним, 15 августа другой самолет «Уральских авиалиний» из-за попадания птиц в оба двигателя лайнер совершил жесткую посадку на кукурузное поле. Самолет летел из Жуковского в Симферополь. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.
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