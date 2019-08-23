Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Сочи

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из израильской столицы, аварийно приземлился в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет совершил посадку со второго захода. Отмечается, что обошлось без пострадавших. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.



На борту находилось 160 пассажиров. Как сообщает РБК, причиной произошедшего стало разрушение пневматика левого основного колеса.

Напомним, 15 августа другой самолет «Уральских авиалиний» из-за попадания птиц в оба двигателя лайнер совершил жесткую посадку на кукурузное поле. Самолет летел из Жуковского в Симферополь. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.

