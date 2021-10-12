Самолет упал на жилые дома в Калифорнии

Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в городе Санти в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в результате загорелись два здания. На месте происшествия работают экстренные службы.

Данных о пассажирах на борту пока нет.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Крушение Самолета
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