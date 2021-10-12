Самолет упал на жилые дома в Калифорнии
12 октября 202100:43
Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в городе Санти в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате загорелись два здания. На месте происшествия работают экстренные службы.
Данных о пассажирах на борту пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru