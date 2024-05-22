Самолет Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени
Следовавший из Уфы в Новый Уренгой самолет совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в среду в 08:15 по местному времени экипаж самолета SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» сообщил об отказе автоматики.
«Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку», — отметили в прокуратуре.
В результате инцидента никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверочные мероприятия.
Ранее у самолета, летевшего рейсом Санкт-Петербург - Челябинск, отказала инерциальная система, при этом борт продолжил следовать в аэродром назначения, напоминает Ura.ru.
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