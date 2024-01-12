Летевший в из Москвы а Оренбург самолет совершил экстренную посадку в Самаре
12 января 202412:27
Летевший рейсом Москва-Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind экстренно сел в Самаре, пишет MSK1.RU.
По словам пассажирки рейса, лайнер был вынужден сменить курс из-за занесенных снегом посадочных полос в оренбургском аэропорту.
«Час кружили в зоне ожидания, и капитан принял решение совершить экстренную посадку в Самаре», - уточнила собеседница издания.
Ранее в барнауле экстренно сел самолет, выполнявший рейс Москва-Горно-Алтайск. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru