Летевший в из Москвы а Оренбург самолет совершил экстренную посадку в Самаре

Летевший рейсом Москва-Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind экстренно сел в Самаре, пишет MSK1.RU.

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По словам пассажирки рейса, лайнер был вынужден сменить курс из-за занесенных снегом посадочных полос в оренбургском аэропорту.

«Час кружили в зоне ожидания, и капитан принял решение совершить экстренную посадку в Самаре», - уточнила собеседница издания.

Ранее в барнауле экстренно сел самолет, выполнявший рейс Москва-Горно-Алтайск. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СамараЭкстренная Посадка

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