Летевший в из Москвы а Оренбург самолет совершил экстренную посадку в Самаре

Горожане несут цветы к портрету народного артиста СССР Юрия Соломина в Малом театре Сергей Собянин отчитался о работах по модернизации московского метрополитена Число занятых в туристической отрасли Москвы превысило 500 тыс человек На улицах Москвы продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада Вильфанд: Москву ожидают три дня «очень холодной погоды»