«Самолет Судного дня» продолжают разворовывать

Из грузового отсека самолета Ил-80 (воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня») неизвестные похитили оборудование. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), оборудование является второстепенным и не имеет отношения к выполнению прямых функций воздушного командного пункта, уточняет ТАСС.

«Примем меры». Песков прокомментировал ограбление «самолета судного дня»

«Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях», — прокомментировали инцидент в ОАК.

Следователи выясняют детали произошедшего.

О первой краже 30 установленных на борту Ил-80 радиостанций стало известно 7 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков о необходимости сделать выводы и принять меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

Напомним, всего в России с 1987 года произведено четыре самолета Ил-80. Оборудование воздушного командного пункта позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.

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ФОТО: РИА Новости
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