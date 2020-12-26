«Самолет Судного дня» продолжают разворовывать

«Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях», — прокомментировали инцидент в ОАК.

Следователи выясняют детали произошедшего.

О первой краже 30 установленных на борту Ил-80 радиостанций стало известно 7 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков о необходимости сделать выводы и принять меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

Напомним, всего в России с 1987 года произведено четыре самолета Ил-80. Оборудование воздушного командного пункта позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.

