Самолет SSJ после отказа двигателя приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолёт, который запросил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Информацию об этом распространила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее стало известно, что среднемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку вскоре после вылета из аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Перед посадкой самолёту, согласно стандартной процедуре, пришлось вырабатывать топливо в зоне ожидания.

Ранее Заслуженный пилот России Юрий Сытник предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в 2024 году отечественная авиационная отрасль может столкнуться с дефицитом самолетов на фоне западных санкций.

