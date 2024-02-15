Самолет SSJ после отказа двигателя приземлился в Шереметьево
Пассажирский самолёт, который запросил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Информацию об этом распространила пресс-служба воздушной гавани.
Ранее стало известно, что среднемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку вскоре после вылета из аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Перед посадкой самолёту, согласно стандартной процедуре, пришлось вырабатывать топливо в зоне ожидания.
Ранее Заслуженный пилот России Юрий Сытник предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в 2024 году отечественная авиационная отрасль может столкнуться с дефицитом самолетов на фоне западных санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru