Появилось видео посадки разрушившегося в Стамбуле самолета

На обнародованных кадрах видно, как Boeing 737 на высокой скорости садится на взлетно-посадочную полосу и выкатывается за ее пределы.

В результате инцидента погибли три человека, еще 179 госпитализированы. Ранее сообщалось об одной жертве.

После жесткого приземления лайнер развалился на три части, отмечает RT. Кроме того, вспыхнул пожар, однако он был оперативно ликвидирован.