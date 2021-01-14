У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс
У пассажирского самолета авиакомпании «Ямал», который летел из Москвы в Салехард, и вынужден был приземлиться в аэропорту Санкт-Петербурга, отказал пилотажно-навигационный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Уточняется, что были недоступны показания скорости, отключился автопилот, автомат тяги и переход самолета в режим DIRECT LOW (аварийное управление).
Инцидент произошел утром в четверг. Лайнер А320, вылетевший из Москвы, из-за технической неисправности успешно приземлился в аэропорту «Пулково». На борту самолет находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал, передает РЕН ТВ.
Сначала самолет попытался вернуться в аэропорт вылета, однако из-за плохих погодных условий ушел на запасной аэродром в «Пулково».
В пресс-службе отметили, что посадка прошла успешно благодаря грамотным действиям экипажа.
Транспортная прокуратура начала проверку происшествия. Пассажиров доставят в Салехард резервным бортом, который вылетит из Санкт-Петербурга ориентировочно в 11.00 мск.
О подробностях экстренной посадки аэробуса рассказал также один из пассажиров, сообщает телеканал «360».
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