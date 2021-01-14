У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс

У пассажирского самолета авиакомпании «Ямал», который летел из Москвы в Салехард, и вынужден был приземлиться в аэропорту Санкт-Петербурга, отказал пилотажно-навигационный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что были недоступны показания скорости, отключился автопилот, автомат тяги и переход самолета в режим DIRECT LOW (аварийное управление).

Инцидент произошел утром в четверг. Лайнер А320, вылетевший из Москвы, из-за технической неисправности успешно приземлился в аэропорту «Пулково». На борту самолет находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал, передает РЕН ТВ.

Сначала самолет попытался вернуться в аэропорт вылета, однако из-за плохих погодных условий ушел на запасной аэродром в «Пулково».