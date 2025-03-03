СМИ: Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно приземлился в Астрахани
3 марта 202518:03
Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Астрахани, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 1 марта, причиной экстренной посадки стало недомогание пассажира на борту.
О состоянии пассажира не сообщается, посадка прошла в штатном режиме.
Ранее летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru