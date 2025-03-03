СМИ: Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно приземлился в Астрахани

Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Астрахани, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Летевший из Красноярска Boeing аварийно сел во Владивостоке

Инцидент произошел 1 марта, причиной экстренной посадки стало недомогание пассажира на борту.

О состоянии пассажира не сообщается, посадка прошла в штатном режиме.

Ранее летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:ПроисшествияГражданская АвиацияАвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры