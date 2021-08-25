Самолет S7 столкнулся с птицей над Челябинском

Экипаж самолета компании S7 Airlines, следующий по маршруту Челябинск-Новосибирск, сообщил о столкновении с птицей при наборе высоты.

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Как передает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру, командир самолета принял решение продолжать полет, несмотря на инцидент.

Транспортная прокуратура Челябинска начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:Самолёт
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