Самолет S7 столкнулся с птицей над Челябинском

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Транспортная прокуратура Челябинска начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как передает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру, командир самолета принял решение продолжать полет, несмотря на инцидент.

Экипаж самолета компании S7 Airlines, следующий по маршруту Челябинск-Новосибирск, сообщил о столкновении с птицей при наборе высоты.

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