Британский самолет-разведчик нарушил госграницу России
15 августа 202221:48
Самолет-разведчик Великобритании нарушил госграницу России в области мыса Святой Нос. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Самолет, приближающийся к границе РФ, был зафиксирован дежурными силами противовоздушной обороны над акваторией Баренцева моря.
Согласно российскому ведомству, самолет был вытеснен истребителем МиГ-31бм.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru