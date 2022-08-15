Британский самолет-разведчик нарушил госграницу России

Самолет-разведчик Великобритании нарушил госграницу России в области мыса Святой Нос. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

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Самолет, приближающийся к границе РФ, был зафиксирован дежурными силами противовоздушной обороны над акваторией Баренцева моря.

Согласно российскому ведомству, самолет был вытеснен истребителем МиГ-31бм.



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ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
ТЕГИ:Минобороны РФВеликобритания
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