Самолет польского президента совершил аварийную посадку в Варшаве

Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию польского лидера.

Глава государства направлялся на встречу с американским коллегой Джо Байденом.

При этом СМИ сообщают, что Байден уже прибыл на место переговоров – в польский город Жешув, который находится рядом с границей Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, во время встречи будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины.



