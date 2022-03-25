Самолет польского президента совершил аварийную посадку в Варшаве
Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию польского лидера.
Глава государства направлялся на встречу с американским коллегой Джо Байденом.
При этом СМИ сообщают, что Байден уже прибыл на место переговоров – в польский город Жешув, который находится рядом с границей Украины.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, во время встречи будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины.
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