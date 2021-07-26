Самолет с главой Минобороны Турции совершил экстренную посадку
26 июля 202121:29
Самолет, в котором находился глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, экстренно сел на юге Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что причиной внеплановой посадки стало столкновение самолета с птицей. Посадка состоялась в аэропорту города Адан.
В результате инцидента пострадавших нет. Уточняется, что в самолете также находились высшие военачальники Турции. Самолет совершал проверку дислоцированных подразделений на границе с Сирией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru