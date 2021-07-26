Самолет с главой Минобороны Турции совершил экстренную посадку

Отмечается, что причиной внеплановой посадки стало столкновение самолета с птицей. Посадка состоялась в аэропорту города Адан.

В результате инцидента пострадавших нет. Уточняется, что в самолете также находились высшие военачальники Турции. Самолет совершал проверку дислоцированных подразделений на границе с Сирией.



