Самолет «России» аварийно сел в Петербурге

Другие подробности инцидента не приводится. Как пишет агентство со ссылкой на управляющую компания «Пулково», аварийная посадка произошла из-за неисправности одного из двигателей.

Ранее в среду стало известно, что самолет с рейсом Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом работы двигателя.

