Самолет «России» аварийно сел в Петербурге

Самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

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Другие подробности инцидента не приводится. Как пишет агентство со ссылкой на управляющую компания «Пулково», аварийная посадка произошла из-за неисправности одного из двигателей.

Ранее в среду стало известно, что самолет с рейсом Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом работы двигателя.

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ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолет
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