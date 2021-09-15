Самолет «России» аварийно сел в Петербурге
Самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.
Другие подробности инцидента не приводится. Как пишет агентство со ссылкой на управляющую компания «Пулково», аварийная посадка произошла из-за неисправности одного из двигателей.
Ранее в среду стало известно, что самолет с рейсом Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом работы двигателя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам
- Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
- Лукашенко намерен помиловать 13 человек
- Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru