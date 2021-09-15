У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
Самолет с рейсом Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом работы двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. В частности, будет проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, почему самолеты стали падать чаще. По его словам, в участившихся случаях крушений самолетов есть системный фактор.
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