У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя

Самолет с рейсом Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом работы двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. В частности, будет проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, почему самолеты стали падать чаще. По его словам, в участившихся случаях крушений самолетов есть системный фактор.