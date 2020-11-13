Самолет повредил оба крыла при жесткой посадке в Сибири

Российский самолет Ан-124 при посадке в Новосибирске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы ВПП на 200 метром, сообщает агентсво «Интерфакс».

В аэропорту Толмачево сообщили, что при жесткой посадке никто не пострадал.

Ан-124 направлялся без груза из аэропорта Новосибирска в Вену, на борту находились 14 человек. Командир борта после взлета запросил разрешение на аварийную посадку, сообщив об отказе систем радиосвязи.

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В результате посадки были частично разрушены шасси, крылья воздушного судна также получили повреждения.

В следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст 263 УК РФ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетЭкстренная ПосадкаАварийная ПосадкаНовосибирск
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