Самолет «Победы» жестко приземлился в армянском городе Гюмри
Авиалайнер российского лоукостера "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри (Армения). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую авиацию Армении.
Отмечается, что самолет приземлился около 21 часов вечера (мск) в понедельник. По информации агентства, при посадке произошло касание задней частью взлетной полосы. Это привело к повреждению хвоста самолета.
В самолете находилось 173 пассажира, никто их них не пострадал. Выяснять обстоятельства инцидента будет специальная комиссия. Обратный рейс совершит резервный самолет авиакомпании.
Ранее сообщалось, что ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа» с связи с необходимостью развивать внутрироссийские перелеты.
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