Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково из-за сигнала о пожаре

Самолет «Суперджет 100» авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт Пулково из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Там также сообщил, что, согласно процедурам безопасности, в аэропорту была объявлена тревога, и самолет благополучно приземлился в 18:39.