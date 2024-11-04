Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково из-за сигнала о пожаре

Самолет «Суперджет 100» авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт Пулково из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Там также сообщил, что, согласно процедурам безопасности, в аэропорту была объявлена тревога, и самолет благополучно приземлился в 18:39.

Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются

Технические службы авиакомпании начали проверку самолета, однако следов дыма или запаха горения обнаружено не было. Для выяснения причины срабатывания системы судно временно выведено из эксплуатации.

Пассажиры и их багаж будут дополнительно проверены службой авиационной безопасности, а резервный самолет должен отправиться после 21:00. Пассажиров, ожидающих вылета в терминале, обеспечат прохладительными напитками, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
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