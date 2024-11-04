Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково вскоре после вылета.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что причины инцидента пока устанавливаются, и в настоящее время проводится проверка соблюдения норм безопасности полетов и прав пассажиров.

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По предварительным данным, которые сообщили экстренные службы, причиной возврата стало срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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