Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются
4 ноября 202419:44
Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково вскоре после вылета.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что причины инцидента пока устанавливаются, и в настоящее время проводится проверка соблюдения норм безопасности полетов и прав пассажиров.
По предварительным данным, которые сообщили экстренные службы, причиной возврата стало срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке.
На данный момент официального подтверждения этой информации нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп остановит помощь Украине
- Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение
- Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются
- Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за последствий iPhone
- Хельсинки подала иск против российских владельцев арены Helsinki Hall
- Грузинская оппозиция объявила о непрерывном протесте
- СМИ: Volkswagen может оставить своих старейших сотрудников без премий
- Опрос: Значительная часть россиян не знает истоков Дня народного единства
- Путин встретился с главой МИД КНДР
- Молдавская оппозиция заявила о фальсификациях на выборах за рубежом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru