Самолет Москва-Ош вынужденно сел в Самаре
26 сентября 201922:47
Самолет с рейсом Москва-Ош совершил вынужденную посадку в Самаре.
Как сообщает Интерфакс, причиной прерывания полета стало плохое самочувствие ребенка, находившегося на борту. Сразу после посадки ребенок был госпитализирован с диагнозом ОРВИ.
По данным агентства, самолет уже вылетел из самарского аэропорта в киргизский Ош в 21.55 (мск).
Ранее сегодня сообщалось, что два самолета допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне.
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