Самолет Москва-Ош вынужденно сел в Самаре

Самолет с рейсом Москва-Ош совершил вынужденную посадку в Самаре.

Как сообщает Интерфакс, причиной прерывания полета стало плохое самочувствие ребенка, находившегося на борту. Сразу после посадки ребенок был госпитализирован с диагнозом ОРВИ.

По данным агентства, самолет уже вылетел из самарского аэропорта в киргизский Ош в 21.55 (мск).

Ранее сегодня сообщалось, что два самолета допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне.

