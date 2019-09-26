Два лайнера едва не столкнулись в небе над Москвой

26 сентября 201916:39

Два самолета допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на источник в авиаотрасли. Уточняется, что речь идёт о самолетах авиакомпаний Swiss и NordStar.

Во время снижения на борту воздушного судна, принадлежащего Swiss – он следовал из Женевы в Москву – сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Стало известно, что в близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar. Он выполнял рейс Москва — Закинтос.

Других подробностей инцидента пока не поступало.

Экс-замминистра похвалил аэропорт Барнаула после ЧП с «Боингом»

Ранее НСН писала, что в качестве основных версий инцидента с самолётом, совершившим накануне жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, рассматриваются ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета России на транспорте.

Там подчеркнули, что точная причина ЧП будет известна после проведения ряда экспертиз, а также изучения большого объёма документов.

«Свободная пресса» напоминает, что после жесткой посадки самолёта Boeing в Барнауле Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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