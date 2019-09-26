Два лайнера едва не столкнулись в небе над Москвой

Два самолета допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на источник в авиаотрасли. Уточняется, что речь идёт о самолетах авиакомпаний Swiss и NordStar.

Во время снижения на борту воздушного судна, принадлежащего Swiss – он следовал из Женевы в Москву – сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Стало известно, что в близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar. Он выполнял рейс Москва — Закинтос.

Других подробностей инцидента пока не поступало.