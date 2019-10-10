Самолет Минобороны сел «на брюхо» в Екатеринбурге

Как сообщает Ura.ru, экипаж не запрашивал экстренную посадку, так как неисправность обнаружилась непосредственно над полосой. В результате инцидента возгорания не произошло, жертв и пострадавших так же нет. В аэропорт уже выехали представители военной прокуратуры. По данным телеканала РЕН ТВ, аварийную посадку совершил на Ил-76, а Ан-12. На борту в тот момент находились 16 человек.

Как сообщает RT, в результате инцидента аэропорт Кольцово закрыт до 11:30 по московскому времени.

