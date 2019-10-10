Самолет Минобороны сел «на брюхо» в Екатеринбурге
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет Ил-76, принадлежащий Минобороны России. Борт был вынужден сесть «на брюхо» из-за отказа шасси.
Как сообщает Ura.ru, экипаж не запрашивал экстренную посадку, так как неисправность обнаружилась непосредственно над полосой. В результате инцидента возгорания не произошло, жертв и пострадавших так же нет. В аэропорт уже выехали представители военной прокуратуры. По данным телеканала РЕН ТВ, аварийную посадку совершил на Ил-76, а Ан-12. На борту в тот момент находились 16 человек.
Как сообщает RT, в результате инцидента аэропорт Кольцово закрыт до 11:30 по московскому времени.
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