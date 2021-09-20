Самолет МЧС с московскими медиками приземлился в Перми
Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми. Специалисты окажут помощь пострадавшим во время стрельбы в Пермском государственно национальном исследовательском университете, сообщает РИА Новости.
Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек. Пострадали, по данным Следственного комитета России, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых.
Между тем, Владимир Путин заявил, что правоохранители сделают всё, чтобы расследовать трагедию и выяснить причины случившегося в Пермском университете. Как пишет РИА Новости, на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой глава государства назвал произошедшее в Перми огромной бедой для всей страны. Он отметил, что никакие соболезнования не смогут заглушить горечь и боль потери.
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